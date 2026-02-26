МС уведоми ЦИК: Няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

Министерският съвет (МС) е уведомил Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната, каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на днешното заседание на Комисията.

Росица Матева докладва писмо от Министерския съвет, с което служебният премиер Андрей Гюров отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации и поради това МС счита, че изработката на параваните за гласуване не следва да бъде възлагана централизирано от МС. Наред с това подобно възлагане предпоставя единни изисквания към вида и размера на параваните, определянето на каквито не е в правомощията на МС.

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната, заяви Росица Матева.

Росица Матева посочи, че съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата.

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, каза още Нейкова. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото. Имаме уверение от премиера, че и тяхното желание е такова, каза още Камелия Нейкова.

Общественият съвет към ЦИК критикува параваните

Общественият съвет към ЦИК разпространи отворено писмо до служебния премиер Андрей Гюров относно параваните в секциите.

От Обществения съвет определят решението на кабинета като „изненадващо". Според тях с тази мярка можеше да се изпълнят текстовете от Изборния кодекс, приети в края на 2022 г., и „тъмната стаичка“ да остане в миналото.

„Вместо това, в унисон с „най-добрите“ бюрократични практики, прехвърляте отговорността върху общините, предавайки им „горещия картоф”, се казва в позицията.

От Обществения съвет настояват, че тази мярка „ще сложи край на всичките креативни видове „уж-паравани”, срещани в различни населени места в страната – както в секции в малки села, така и в централни квартали в областните градове”.

В позицията се дава като лош пример параванът в секцията, в която е гласувал през 2024 г. тогавашният служебен премиер Димитър Главчев. И питат зад такъв параван ли ще гласува и Андрей Гюров.

„Ще бъде ли свидетел българското общество на още един неизпълнен ангажимент на държавата към честния изборен процес? И ще се превърне ли неизпълнената заявка за параваните в истинския „фалстарт“ на правителството по отношение на организацията на изборния процес?”, се пита в позицията.

„Вярно е, че някои общини, които могат да служат за добър пример (като Габрово и Монтана например), самостоятелно изпълниха закона и закупиха паравани. Повечето общини на територията на България обаче не са го направили. Удачно би било например Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде натоварено да проучи тези добри практики и ако тези паравани отговарят на зададените параметри, да бъдат произведени такива и за другите общини на територията на България”, се казва в позицията.