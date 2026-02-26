ПП -ДБ: С поскъпването на водата в последния момент, се саботира служебния кабинет

Залага се поредната бомба, с която от една страна да се саботира работата на служебния кабинет, а от друга – да има допълнителна тежест върху българските граждани, която да бъде прехвърлена като отговорност на следващите, които поемат управлението на държавата. Това каза народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Богдан Богданов пред журналисти по повод изявлението на ГЕРБ-СДС за ударно увеличение на цените на водата в страната от 1 март.

Тази бомба я оставиха накрая на служебен кабинет, който само на няколко дни трябва да обяснява защо ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените, как работи на загуба и защо вече три месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случи, добави Богданов.

В края на миналата година – на 19 декември, ръководството на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), назначено от ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ (БСП-ОЛ) и „Има такъв народ“ (ИТН) взе решение да увеличи цената на водата. Само месец по-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява против закона решението на КЕВР и вече три месеца ВиК холдингът не е актуализирал цените на водата – това се направи чак днес, няколко дни след като встъпи новият служебен кабинет, каза Богданов.

Сами разбирате, че това е поредната бомба, която правителството на Бойко Борисов, Делян Пеевски, ИТН и БСП-ОЛ остави за българските граждани, каза народният представител от ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева. Тя призова народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков да каже защо не се изпълни законово решение на техния регулатор.

Не видяхме нито един път, в който изпълнителният директор на ВиК холдинга да излезе и да каже защо три месеца не изпълняват решението на КЕВР и чак сега актуализират цените, зададени за края на миналата година и защо това се случва точно в момента, в който встъпва служебното правителство, посочи Богданов.

Призоваваме областния управител на София и Министерския съвет да се вземе решение, с което сградата на ул. „Врабча", която "беше присвоена от Делян Пеевски и „ДПС – Ново начало“, да бъде взета обратно от партията и да бъде отдадена за младежки център, каза още Богданов.

Той коментира, че е изключително важно овладяването на съдебната власт да бъде прекратено. Да имаме върховенство на закона минава през освобождаването на незаконния в момента и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това е единственият път, по който държавата ни може да си върне нормалността, подчерта още той.