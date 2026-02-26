Николай Нанков: МРРБ да спре увеличаване на цената на водата от 1 март

От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружествата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 март, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Не е нормално там, където има влошено качество на водата, безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата, добави Нанков. В компетенциите на всеки министър на регионалното развитие и благоустройството е да даде указания, както направи министър Иван Иванов към ВиК-тата, да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите, посочи той.

Подготвили сме нормативни промени, които ще предложим. Първото и основно е да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато има влошени характеристики на качеството на водата и да се плаща по-ниска цена на водата, когато от чешмите не тече качествена вода, заяви Нанков. Второто е служебният кабинет да влезе хубаво във функциите си и да не сменя само областни управители и други държавни структури, а да разпореди на ВиК операторите да не повишават цената на водата от 1 март, добави той.

Според него във ВиК – Кърджали над 13,6 % е увеличението на цената на водата от 1 март, във ВиК- Благоевград е над 12%, във ВиК – Русе е над 9%, а във ВиК- Велико Търново е над 8,8%. Най-фрапиращите примери на увеличението на цената на водата са в Шумен - над 8,7%, където преди няколко дни имаше режим на водата, във ВиК – Плевен е над 7,5%, а във ВиК – Ловеч е над 5%, където цяло лято имаше воден режим, добави Нанков.

По думите му правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има компетенции да не прилага тези повишени цени на водата, които Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди пред декември. Тогава ние призовахме тези цени да не влизат в сила, дружествата таксуват българските потребители по старите цени, отбеляза Николай Нанков.

Не виждам логика и смисъл като потребител и български гражданин, когато нямаме качествена вода, от чешмите ни тече мътна и кална вода и сме във воден режим, да повишаваме цената на водата, посочи Нанков.

Той коментира, че когато на ПП-ДБ им изнасят решенията на независимия енергиен регулатор са съгласни, а когато не им изнасят ще ги обвиняват.