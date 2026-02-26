Експерт: Разследването срещу Георгиева е удар по имиджа на България

Разследването срещу българския представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева поставя ново петно върху образа на българското правосъдие в европейски контекст, категоричен е бившият вицепремиер и преподавател по конституционно право проф. Пламен Панайотов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му тепърва предстои да се изясни в какво се състои вината на Георгиева, а за нас, като наблюдатели, на тези процеси все още няма пределна яснота в какво конкретно се изразява обвинението и какви биха били последиците в зависимост от неговия характер.

“Но така или иначе факт е, че се провежда разследване тъкмо срещу българския представител в Европейската прокуратура и това, разбира се, е щета за имиджа на България в институциите на Европейския съюз", каза проф. Панайотов.

ВСС

Панайотов коментира и последното заседание на Висшия съдебен съвет, като подчерта, че решенията му не са били изненада. Според него и двете колегии на съвета вече имат утвърдена практика в сходни ситуации - както при избора на временно изпълняващ функциите главен прокурор, така и при назначаването на временен председател на Върховния административен съд.

Основният проблем, според професора, не е в съдебната власт, а в продължителното бездействие на парламента.

"Чисто юридически, съобразно действащите разпоредби на Закона за съдебната власт, които се основават и на промените в Конституцията, това е решението, което следва. Но пак да кажа - според мен основният виновник за създалата се ситуация не е нито съдът, нито прокуратурата, нито Висшият съдебен съвет, а парламентът - не само настоящият, но и предходните", коментира Панайотов пред Bulgaria ON AIR.

Панайотов вижда обяснение в политическата нестабилност и честите избори.

"И сега естествено възниква въпросът как да си обясним това бездействие на първата институция в държавата, защото тя отказва да изпълнява конституционно установените си задължения. Според мен с обединени усилия, както на управляващите, които и да са те, така и на опозицията, може да се търси решение, но непрекъснатата каскада от парламентарни избори доведе до това управляващите да са доволни от статуквото, а опозицията да изпада в страх", посочи преподавателят по конституционно право.

Конституционният съд

По отношение на легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов - проф. Панайотов отбеляза, че решението на Конституционния съд на България ще бъде ключово. Съдът трябва да се произнесе дали шестмесечният срок за временно изпълняване на висша магистратска длъжност противоречи на Конституцията.

Според професора и двата възможни изхода оставят нерешени въпроси. Ако разпоредбата бъде обявена за противоконституционна, това би затвърдило настоящото положение.

Ако бъде потвърдена, остава проблемът с евентуалното ѝ обратно действие, което по принцип е допустимо само изрично и в изключителни случаи - нещо, което законът в момента не предвижда ясно. Така спорът отново се връща в ръцете на законодателя.

Гледайте видеото с целия разговор.