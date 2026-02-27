Фрапиращи ваши сигнали: Деца осакатяват животни и още... жестокости

В платформата на Helpbook.info получихме фрапиращ сигнал по повод ужасяващи действия от непълнолетни лица в столичния квартал "Западен парк". Деца системно тероризират и осакатяват улични животни. На изпратената снимка виждаме коте със счупена лапа, отрязана опашка, уши и премахната частично козина. Що за родители възпитават такива деца и какво да очакваме от въпросните подрастващи в бъдеще са въпроси с еднозначен, но тъжен отговор. (Вижте целия сигнал тук)

Без думи сме и след прочетения сигнал отново за жестокост към животни. Ето какво ни написа авторът му: „Бях привлечена от неистови писъци на кучета, предполагаема порода пудели, три броя, възраст около 3 месеца. Бяха затворени в задната част, в аквариума, нямаха нито вода, нито храна, нито постелка. Моля да бъде извършена проверка за хуманно отношение, произхода, идентификация на кучета (с микрочип и регистрация), както и спазване за наредбата за условията за продажба на гръбначни животни. Дали квадратурата и условия отговарят на изискванията по наредба 41 от 10.12.08. Персоналът дали е преминал през курсове за хуманно отношение към животните. Спазват ли часове за излагане на кучета за продажба и съответно площа, на която се отглеждат същите.“ (Вижте целия сигнал тук)

Друг наш потребител сигнализира за нелегално развъждане и продажба на кучета отново порода пудел и е оставил линк към обявата в сигнала. До колко тази търговска дейност е законна - оставяме на отговорните органи да преценят. (Вижте целия сигнал тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.