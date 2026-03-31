Назарян от Киев: Първостепенна цел е постигане на траен мир

“Наша първостепенна цел е постигането на справедлив и траен мир, даващ надеждни гаранции за сигурността на Украйна”, заяви председателят на НС Рая Назарян на втората парламентарна Среща на върха в Буча.

Форумът, на който е поканена и Назарян, е организиран от Върховната рада на Украйна и в него участват ръководители на парламенти на страни от ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и представители на Европейския парламент и на парламентарните асамблеи на НАТО и на ОССЕ.

Председателят на парламента направи изказване в рамките на първата сесия на срещата.

Свързани статии Висши ЕС дипломати са в Киев по случай годишнината от клането в Буча СНИМКИ

“Тази война трябва да завърши със всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право”, каза Назарян и добави, че трябва отсега да се работи за следвоенното възстановяване на Украйна и да се помогне на украинския народ да изгради модерна и конкурентоспособна икономика.

Назарян добави, че страната ни подкрепя инициативата за възстановяване на жп свързаността между двете държави.

“Напредваме с добри темпове за разширяването на Вертикалния газов коридор, който ще захранва и Украйна и ще подобри енергийната й сигурност в следващия отоплителен сезон”, добави още председателят на НС.

“България е с вас не само в днешните трудни времена, с вас имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно, обърна се председателят на Народното събрание към украинските парламентаристи. Буча е място за смирено мълчание пред паметта на жертвите, но и мястото, където да изкрещи нашият гняв пред бруталността и безчовечието. Никога няма да забравим убийството на невинни цивилни граждани, извършено в разрез с всички международни норми на хуманитарното право”, подчерта Назарян.