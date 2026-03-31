Лекарят, евтанизирал 25-годишната Ноелия, искал органите ѝ?

Испанската фондация на християнските адвокати подаде жалба срещу лекаря, извършил евтаназията на Ноелия Кастильо Рамос, 25-годишната каталунка, която миналата седмица претърпя асистирана смърт в здравен център в Барселона.

В изявление организацията обвинява лекарката, отговорна за евтаназията, в "предполагаемо злоупотреба", тъй като "тя едновременно с това работи като координатор по трансплантациите" в Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, който включва болницата Hospital Residència Sant Camil, където се е състояла евтанацията на младата жена.

"Този двоен статус създава структурен и непреодолим конфликт на интереси, тъй като същият професионалист, който е трябвало да прецени дали смъртта на пациента е била уместна, е имал пряк институционален интерес от получаването на органи", казва групата, която представляваше бащата на младата жена през цялата съдебна битка, продължила повече от година и половина, в която родителят се опитваше с всички законови средства да предотврати евтаназията.

Според жалбата лекарят "е написал на ръка молбата на пациента за евтаназия, включително като първа точка, че Ноелия желае да бъде донор на органи и тъкани".

От друга страна, вчера прокуратурата поиска прекратяване на делото срещу двама членове на Комисията по етика в здравеопазването, които са разрешили евтаназията на Ноелия, съобщи електронната версия на в-к "Ел Мундо".