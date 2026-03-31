Задържаният за смъртта на Стефан Денев-Поляка: Искам в ареста, страх ме е от мъст

Окръжният съд в Бургас остави зад решетките 36-годишния Живко Георгиев, известен с прякора Зоро, обвинен за умишленото убийство на 48-годишния Стефан Денев- Поляка от Свети Влас. Прокуратурата настоява той да бъде задържан под стража до началото на съдебния процес.

Срещу Георгиев е повдигнато обвинение по чл. 115 от Наказателния кодекс. При доказване на вината той може да получи наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. По данни на държавното обвинение, смъртта на Денев е настъпила вследствие на множество удари с ръце и крака в областта на главата и торса.

Инцидентът е станал в ранните часове на 29 март в Слънчев бряг. Около 05:30 ч. в заведение в хотел „Диамант“ възникнал конфликт между две компании след употреба на алкохол. След намесата на охраната участниците били изведени извън обекта.

По-късно едната група – от петима мъже от село Оризаре – се отправила към денонощен магазин в района на хотел „Кубан“, където отново срещнала 48-годишния мъж. Последвал нов сблъсък, при който той паднал на земята и починал.

Аутопсията, извършена в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, установила, че причината за смъртта са нанесените удари. Първоначалните версии за инфаркт или друг здравословен проблем не се потвърждават.

Петимата мъже първоначално бяха задържани за срок до 24 часа, като в хода на разследването е установен и обвиняемият.

Защитата на Георгиев заяви в съдебната зала, че той е действал при самозащита, като твърди, че жертвата е носила бокс и първа е нанесла удари.

"Искам в ареста. Страхувам се от мъст!" - Това заяви в съдебната зала 36-годишният Живко Георгиев от Поморие. Адвокатът на задържания настоя обвиняемият да остане под стража, тъй като в профила на жертвата в социалната мрежа Фейсбук - Поляка сам се идентифицирал като наемен убиец. По думите на защитата, Георгиев, който работил като шофьор, но без договор, действал в условията на самоотбрана, тъй като Денев му нанасял удари в главата с бокс.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за Георгиев, а искането бе уважено от съда.

Съдът предстои да се произнесе по искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.