Ники Михайлов се сбогува с баща си: Загубих своя герой

Николай Михайлов се сбогува с баща си със силни думи в социалните мрежи. Боби Михайлов почина днес на 63-годишна възраст, след като се лекуваше в болница от няколко месеца след прекаран инсулт.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора.

​Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.

​Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!".

"Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава носи твоето име… И носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги" - с тези думи пък се сбогува с Боби Михайлов Николета, жената до Ники Михайлов.