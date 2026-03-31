IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

КЗП не вижда скок в цените на хранителните стоки

Александър Колячев обаче заяви, че не може да коментира има ли поскъпване при услугите

31.03.2026 | 16:49 ч. Обновена: 31.03.2026 | 16:49 ч. 35
Снимка: БГНЕС

"Не наблюдаваме увеличение на цените на основните стоки, но това не ознчава, че няма при други", заяви пред БНТ Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Той напомни, че не са ценообразуващ орган и има различни причини за скок на дадена цена.

От седмица и половина две се наблюдава увеличение на цени в някои сектори. Например такива разлики се виждат в млечния сектор, обясни Колячев.

Той поиска водещите да изброят кои стоки са поскъпнали. Колячев повтори, че не е вярно, че са поскъпнали хранителните стоки и добави, че не може да коментира обаче така ли е при услугите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Колячев КЗП цени поскъпване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem