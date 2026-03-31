Нейнски за Украйна: Хората живеят войната, но са останали човечни

Продължава посещението на българската делегация в Украйна. Днес външният министър Надежда Нейнски, заедно с министри от ЕС, ще участва във възпоменателната церемония за събитията в Буча.

“Много хора ми казаха – животът продължава и ние се научихме да живеем във войната. И в това има много болка, много трагизъм и същевременно има много сила и стоицизъм. Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната. И въпреки това, са останали човечни, нормални, мислят за това какво ще бъде, когато най-после дойде мира”, коментира Нейнски.

Външният министър добави, че България подкрепя Украйна от самото начало на конфликта.

“Но новото е, че ни говорихме за бъдещето, за периода, в който ще дойде най-после мира за Украйна. И за това как може България и Украйна да си сътрудничат и по отношение на възстановяването и по отношение на изграждането на транспортни, инфраструктурни проекти, енергийни проекти”, сподели още външният министър.

Свързани статии Нейнски от Киев: Ужасите от войната са ежедневие СНИМКИ

Тя добави, че украинската страна високо цени куража на българската делегация да дойде.

“Много държави, които подкрепят, не са склонни да пътуват толкова много километри, за да демонстрират тази подкрепа. Аз смятам, че приятелствата стават явни в трудни времена, защото когато всичко е наред, е много лесно да бъдеш приятел с някого. А истинските приятелства се познават в моменти на трудности, на големи изпитания. Украйна буквално е изправена пред големи изпитания”, каза още Нейнски.