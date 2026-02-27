Уволниха шефката на Медицински надзор Иванка Динева

Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е освободена Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова.

От пресцентъра на здравното министерство заявяват, че решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, казват от МЗ.

За уволненеито на Динева съобщи по-рано днес ПР на ГЕРБ Никола Николов като попита какво общо има това с прозрачността и честността на предстоящите избори.