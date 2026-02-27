IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Уволниха шефката на Медицински надзор Иванка Динева

За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията Радка Николова

27.02.2026 | 15:23 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е освободена Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова.

От пресцентъра на здравното министерство заявяват, че решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, казват от МЗ.

За уволненеито на Динева съобщи по-рано днес ПР на ГЕРБ Никола Николов като попита какво общо има това с прозрачността и честността на предстоящите избори.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иванка Динева Медицински надзор уволниха
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem