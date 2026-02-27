„Възможното образование“ среща хората, които превръщат идеите в реалност

Пространство за смислен разговор за бъдещето на децата и училището отваря фестивалът „Възможното образование“, който тази година ще се проведе в „Топлоцентрала“ между 5 и 8 март.

Теорията ще срещне живия живот с опита и смислени разговори между професионалисти, родители, ученици и активни граждани, които вярват, че образованието може да бъде по-човеколюбиво.

Тазгодишното издание поставя фокус върху личностите, които не чакат „подходящия момент“, а действат. Хората, които доказват, че инициативата, смелостта и постоянството могат да доведат до реални резултати. Затова и ви представяме гостите, които ще са тазгодишните участници във форума.

Елена Панайотова е част от дискусията на 5 март след филма „Артисти за деца“, която е и създател на програмата, свързала България и Африка в подкрепа на хиляди деца в риск чрез силата на изкуството.

Ден по-късно дискусия след френския филм „Моят клас! Какъв клас!“ ще води Светлана Нанчева. В разговора ще се включат Анет Маринова – училищен психолог и член на Управителния съвет на сдружение „Дете и пространство“; Доника Боримечкова – психолог и терапевт; Мартин Атанасов – ученик и създател на платформата „Черната писта“, доказателство, че младите хора могат да поемат инициатива и да създават работещи решения на реални проблеми; Антонина Кенова – родител и граждански активист, ангажиран с прозрачността и реалните реформи в образованието; Детелина Георгиева – начален учител, която ежедневно доказва, че в рамките на масовото училище е възможно да се работи с уважение към детето и неговата индивидуалност.

Заключителното събитие на фестивала ще бъде белязано от участието на Ирина Манушева –активист и обществено ангажиран човек, който не просто говори за проблемите, а работи за тяхното решаване.

Тя се присъединява към нас като личност, която чрез собствените си действия показва, че гражданската позиция има значение. Нейната работа е пример за това как последователността и непримиримостта могат да променят обществени нагласи и да подобрят средата, в която живеем и отглеждаме децата си.

Образованието не съществува само между стените на училището. То не е затворена система, а общо усилие – на учители, родители, деца и общество.

Срещата между различни поколения и гледни точки е шанс да чуем, да разберем и да намерим общи решения. Защото промяната започва тогава, когато се съберем и си зададем най-важния въпрос: какво можем да направим днес, за да бъде утре по-добро за децата ни.