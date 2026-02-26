Броим всеки цент: Какви са цените на мартениците в евро?

За първи път у нас мартениците се продават в евро. От 25 години Тодорка продава мартеници на пазара в "Красна поляна". Някои от тях изработва сама.

"Тази година сме заложили повече на българската вълна, домашна вълна, ръчно изработена. Снаха ми ги изработва. Остана само този български празник. Всичко друго ни отнеха", каза тя.

Клиентът брои всеки цент

Тодорка споделя, че тази година търсенето е по-малко.

"Със смяната на лева с еврото много хора са на ръба на кризата. Не могат да си позволят това, което миналата година. Миналата година един клиент ми направи оборот по 30-40 лв., сега гледаме цените да са допустими за джоба на бедния човек и да е красиво", сподели Тодорка пред Bulgaria ON AIR.

Масовите гривни са на цена от 1 до 1,50 евро, а по-кокетните достигат 3 евро за брой. Едни от най-скъпите, предназначени за дома, достигат 24 евро.

Както е и в магазините, и търговските обекти - така и на много павилиони и сергии цените на мартениците са с двойно обозначаване - в лева и евро.

Най-много се търсят традиционните мартеници.

Вижте повече в репортажа на Александра Иванова.