Българинът е състрадателен и дарява, кампаниите са успешни

Зад добре подготвената кампания, стои силна отганизация

02.03.2026 | 13:30 ч. 5

Над 57% от населението ни дарява пари, показват данните от проучване на агенция "Алфа Рисърч" от 2025 г. 

"Успяваме да достигнем успешно до хората. За какво даряват - зависи от конкретната държава. В държави като нашата, в която най-много са кампаниите за лечения, дават за това. В държави, в които проблемът с лечението е разрешен, започват да даряват за каузи", каза създателят на платформа за дарения Павел Андреев.

За какво даряваме?

В предаването “България сутрин” Андреев коментира, че един от най-наболелите казуси е този с проблемите, свързани с лечението на хората.

"Но хората не даряват само за медицински кампании. Има и други организации, които са силно подкрепяни от българите. Нашата работа, свързана с болниците, се свежда само и единствено до финансовата част. В платформата има събрани до момента над 70 млн. лв., не само за българи, но и за хора от останалите държави, в които работим. Ние сме в постоянен контакт с финансовите отдели на болниците", обясни създателят на платформата.

Според Андреев хората са доверчиви: "Когато кампания е добре подготвена, зад нея стои сигурна организация - хората са доверчиви".

Историята зад платформата 

"Когато преди пет години започнах, на 100% започнах с емоция в това, без да осъзнавам какво ни чака. Към днешна дата са много сериозни, тъй като платформата се разрасна, сериозен екип стои зад това. Две са нещата, които ме водят - от една страна е емоцията, от друга е важно всичко да бъде структурирано. Зад платформата стои екип, който минава през определи процеси за всяка кампания", посочи създателят на платформата за дарения.

Когато дадена кампания е приключила и има останали средства в нея, инициаторът ѝ е длъжен в определен срок да ги трансферира към други компании, подчерта Андреев пред Bulgaria ON AIR.

Гледайте видеото с целия разговор.

