IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Илин Димитров: Туристическият сезон по Черноморието започва по-късно

Причината отменени германски чартъри, каза министърът на туризма

07.06.2026 | 22:30 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, което ще се състои тази вечер. 

По думите му анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон.

Свързани статии

Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и края на сезона, но не и в основната му част, каза Илин Димитров. 

Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Преди откриването на летния туристически сезон в Созопол Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас. 

Созопол е добре поддържан, чист и готов за туристи, заяви още Илин Димитров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Илин Димитров туристическия сезон Черноморие започва по-късно
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem