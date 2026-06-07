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Тунелна мрежа на Хизбула открита под замъка Бофор в Южен Ливан

Разполагала е със складове за оръжие, жилищни помещения, инфраструктура за стотици бойци само на 6 км от израелската граница

07.06.2026 | 22:00 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Израелската армия съобщи, че е открила обширна тунелна мрежа под замъка Бофор в Южен Ливан, изградена, за да осигури на Хизбула укрепена ударна база само на няколко километра от израелска територия. Мрежата е финансирана от Иран и проектирана да укрива стотици бойци.

Според армията тунелната мрежа е изградена в цивилен район, осигуряващ оперативен контрол над района на Галилейския коридор, само на шест километра от израелския град Метула. Тя е служела като "централна опорна точка на терористичната организация Хизбула в района".

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В тунел с дължина около един километър войските са открили шест подземни шахти, склад за оръжие, противотанково ракетно оръдие, противотанкови ракети, гранати, боеприпаси, бойно снаряжение и усъвършенствано медицинско оборудване. 

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Намерени са и жилищни помещения, включително бани, тоалетни, операционна зала и кухни. Публикуваните от армията кадри показват тесен тунел, подобен на откритите под Газа, оборудван с легла, сандъци с дрехи, сгъната инвалидна количка и домакински предмети.

Израелските войници наскоро превзеха отново замъка от епохата на кръстоносците, осигурявайки на армията стратегически плацдарм в Южен Ливан. Издигнатото положение на Бофор и близостта му до границата го превръщат отново в ключова позиция в хода на израелската наземна операция в Ливан.

Израел е превземал крепостта и преди - по време на инвазията в Ливан през 1982 г., след продължителна битка с палестински бойци, укрили се в историческите подземни тунели на замъка. Крепостта е повредена от бомбардировките в хода на боевете, а след превземането ѝ Израел я е използвал като наблюдателен пост, по-специално за електронно разузнаване, до изтеглянето на войските си през 2000 г.

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Тагове:

тунелна мрежа Хизбула открита замъка Бофор
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