Без миди и авокадо: Ресторантите в Дубай променят менютата си заради войната в Иран

Дубайските готвачи адаптират менютата си и намаляват предлагането на някои храни, тъй като войната с Иран наруши веригите за доставки и увеличи цените на вносните съставки, от домати до първокласни морски дарове.

Конфликтът засегна корабоплаването през Ормузкия проток и доведе до по-високи разходи за въздушен транспорт поради покачващите се цени на горивата. Ресторантите в Обединените арабски емирства, които внасят повече от 80% от храната си, усещат въздействието, пише Reuters.

Готвачите се сблъскват с трудности при снабдяването със съставки като авокадо, домати или норвежки миди и японски морски дарове, като са принудени да намалят порциите, да купуват по-малки количества или да заменят вносните продукти с местни алтернативи.

Разходите за въздушен транспорт са се увеличили с до 70% по определени маршрути, а операторите в сектора HoReCa отчитат среден спад в търсенето от около 27% в сравнение с миналата година, докато разходите на доставчиците са се увеличили с около 13%.

Броят на туристите намалява

В допълнение към натиска върху предлагането, ресторантите са засегнати и от спад в туризма, ключов стълб на икономиката на Дубай. Луксозните търговски центрове и топ ресторантите отчитат по-нисък посещаемост на фона на регионалната нестабилност. За да се справят, много ресторанти въвеждат фиксирани менюта с намалени цени, комплекти за домашно готвене или преминават към местни продукти.

Някои места са намалили персонала или временно са ограничили дейността си, докато други се опитват да запазят екипите и да компенсират с атрактивни оферти. Местните власти са стартирали мерки за икономическа подкрепа и кампании за стимулиране на потреблението, но ресторантьорската индустрия, оценена на 9,5 милиарда долара, преминава през труден период, след като преди това е очаквала силен растеж през 2026 г.

Въпреки предизвикателствата, някои оператори виждат признаци на възстановяване на фона на прекратяването на огъня и постепенното възобновяване на туристическата дейност, което би могло постепенно да върне стабилността в сектора.