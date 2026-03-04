Дечев освободи шефовете на „Жандармерия“-та, ГДНП и ГДБОП

Рокадите в МВР продължават - освобождават шефовете на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма, Главна дирекция Национална полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност.

Досега Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ се управляваше от Боян Раев, Главна дирекция "Национална полиция" - от Захари Васков и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" - от Николай Николов.

Промяната идва след заповед на вътрешния министър Емил Дечев.

Допълнително ще бъде съобщено кои ще са новите ръководители на структурите. Критериите за избора им ще бъдат авторитет, почтеност и богат професионален опит, съобщиха от МВР.

До момента от служебния министър бяха сменени полицейските шефове на 25 от 28 областни дирекции.

Емил Дечев вече смени и двамата областни директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и край Околчица, завършили с три трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28. Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той пък беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа от историята - тези в кемпера край Околчица.

Досега като новоназначен служебен вътрешен министър Емил Дечев освободи освен 23-маот шефовете на ОДМВР в страната,също и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков бе свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция, заяви Дечев. Той посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което давало възможност за развихрянето на всякакви теории. На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който стана изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титулярен главен секретар.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев постави начело на полицията в Пловдив Васил Костадинов, който беше освободен заради убийството в Цалапица. Дечев освободи досегашния началник Станимир Калоферов и върна на негово място Костадинов, който бе начело на дирекцията от края на октомври 2022 до август 2023 г. Той бе назначен на този пост от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР - Бургас е временно преназначен ст. комисар Николай Ненков, който бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Калоянов.

„Опитвали сме се да намерим хора, в които имаме доверие, имат интегритет, имат достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи“, каза министърът тази неделя.

Дечев подчерта, че основната задача на правителството е да се проведат честни, прозрачни и законосъобразни избори и да не допусне второ касиране на изборите, след това, което се случи на предните парламентарни избори, когато с решение от 15 март 2025 г.