Емил Дечев: Ще има промени и в ръководствата на районните управления на МВР

В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание

01.03.2026 | 20:00 ч.
Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават. Това заяви за Нова телевизия служебният вътрешен министър Емил Дечев.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма ни попречи и тези нови да сменим”, каза Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза Дечев.

„Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план.”

