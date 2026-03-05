IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трайков в АЕЦ "Козлодуй": Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция

Министърът на енергетиката посети днес атомната централа

05.03.2026 | 14:16 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани. Той посети днес атомната централа и инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната.

Това, което разбирам от ръководството на централата, е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги първият избор трябва да бъде доставка на оригинални части и трябва да бъдат направени нужните административни стъпки, а те понякога отнемат време, коментира Трайков. 

Знам от хората от бранша - в самата страна на производителя на оригиналното оборудване също се получават множество дефекти, включително и за тази част, допълни той. 

Трайков обясни, че след като се е появила необходимостта от подмяната на тази мембрана, в АЕЦ „Козлодуй“ са провели процедура за доставка на оригинални части.

По някаква причина, която предстои да се изясни, тази процедура е прекратена през 2023 г. След това през 2024 г. започва нова, която е била функция на даването на дерогация от Министерския съвет, за да може в санкционния режим да се доставят тези компоненти. Тази дерогация пак по причини, които не са изяснени, се е забавила прекалено много и когато вече е получена през май 2025 г., е било късно да бъде изпълнена поръчката от доставчика, който се е явил на процедурата, обясни служебният министър и добави, че след това са започнали опитите с поставяне на аналогични компоненти. 

По думите му ръководството на атомната централа сега го е уверило, че очакванията са, след като проблемът е отстранен, блокът да може да започне да работи на пълен капацитет до десетина дни или до две седмици. Това ще бъде истинският тест за това дали е свършена добре работата, отбеляза Трайков. 

Той допълни, че от централата са му предоставили списък с всички дерогации, които е необходимо да се дадат от Министерския съвет, за да се осигурят части за безпроблемна работа. "Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Ангажирам се тези решения да бъдат взети по най-бързия начин, включително за доставката на въпросната мембрана и новата процедура, която са започнали", увери Трайчо Трайков.  

Загубите, които се реализират при спирането на шести блок, не са малки и става дума за десетки милиони евро, добави той. 

