Гюров: Цялата съдебна система е длъжник на обществото

Премиерът Андрей Гюров даде първото си интервю след поемането на поста в предаването "Бюрото на Константин Вълков", в което коментира както съставянето на кабинета, така и актуални политически и институционални теми.

Той разкри, че в последния момент преди връчването на списъка с министрите на президента Илияна Йотова е имало промени в състава на правителството.

"Между двама и трима души отпаднаха от кабинета буквално в последния момент преди връчването на списъка на президента Илияна Йотова", заяви премиерът.

По думите му подборът на министрите е бил внимателен и базиран на дългогодишния му професионален опит както в частния, така и в академичния сектор. Той направи и любопитно сравнение със спорта.

"В своята кариера, в частния и в академичния сектор, съм имал добра преценка за хората. Тя никога не е 100%, но Роджър Федерер също не е спечелил 100% от точките, а 54% и въпреки това е един от най-успешните тенис състезатели в света. Изборът за хора в кабинета беше добър", подчерта Гюров.

Премиерът определи себе си като човек със силен спортен дух и воля за постигане на цели.

"Винаги съм имал спортен хъс. Най-големите си успехи постигам, защото не се отказвам", каза той.

Гюров разкри също, че сред първите хора, които са дали съгласие да участват в кабинета, е била бившият външен министър Надежда Нейнски.

"Първият разговор, първото "да" мисля, че беше от г-жа Нейнски", уточни той.

В разговора беше засегната и темата за международната сигурност и ситуацията в Украйна. Според премиера членството на България в НАТО осигурява стабилност в сложната геополитическа среда.

"Принадлежността към НАТО ни дава спокойствие в тази ситуация. Фокусът ни е сега върху гражданите, които да се приберат по най-бързия възможен начин", заяви Гюров.

По отношение на войната той подчерта, че защитата на Украйна има значение за цяла Европа.

"Украйна защитава не само собствената си територия, но защитава и Европа от една по никакъв начин непредизвикана агресия. Ако Украйна загуби тази война това би представлявало огромна заплаха за Европа и България в частност", посочи премиерът.

Гюров коментира и необходимостта от по-ефективни действия срещу изборните нарушения. По думите му държавните институции трябва да поемат тази отговорност, вместо гражданите сами да се опитват да спират подобни практики.

"Цел е, когато има видими изборни нарушения, да не се налага българските граждани да правят граждански арести, да обискират автомобили, да намират пари, които се използват за купуване на гласове, а полицията да не прави нищо", заяви той.

В този контекст премиерът защити и решението за смяна на част от областните управители. По думите му те са били представители на изпълнителната власт и носят отговорност за организацията на изборния процес.

"Областните управители са хора, които са били проекция на редовния кабинет, представители на изпълнителната власт. Тези хора, по някакъв начин, не са се справили със задачата да осигурят честни избори. Такова е решението и на Конституционния съд. Естествено, че те трябва да бъдат сменени", подчерта той.

Премиерът беше критичен и към съдебната система.

"Цялата съдебна система е длъжник на българското общество", заяви Гюров.

По отношение на натиска срещу правителството той призна, че съпротива има още от първия ден, но изрази увереност в работата на правосъдния министър.

"Съпротива има. От ден едно. Атаките бяха безмилостни. Но аз мисля, че министър Емил Дечев е правилният човек, който да се справи с тези атаки", каза той.

Гюров коментира и атаките срещу председателя на Обществения съвет към ЦИК Стоил Цицелков, като заяви, че те идват от среди, свързани с предишното управление.

"Ако анализараме откъде идват атаките срещу Стоил Цицелков, ще разберем защо идват. Атаките идват от хората и средите, които проведоха най-нечестните избори в България. Визирам определени части от предишното управление", посочи премиерът.

Той изрази и категорична позиция срещу назначението на Деньо Денев за председател на ДАНС. Според Гюров правителство, което си тръгва след масови протести, не трябва да прави назначения на ключови постове в сектора на сигурността.

"Деньо Денев не е подходящ за шеф на ДАНС по редица причини. Едно правителство, което си отива след многохилядни протести няма моралното право да назначава на важни за сигурността на страната позиции за следващите пет години", заяви той. Премиерът добави, че около името му има и въпроси, свързани с намесата в казуса с машинното гласуване и ролята на ДАНС в този процес.

По повод инцидента "Петрохан" Гюров съобщи, че е разпоредил пълна проверка. Той е поискал от службите и вътрешния министър пълна прозрачност, за да се установи дали е имало укриване или изкривяване на информация.

"Не изключвам нищо и затова съм разпоредил да има пълно разследване", подчерта той.

Премиерът коментира и разговорите си с президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. По думите му дискусиите са били различни по характер, като с държавния глава разговорът е бил по-скоро хипотетичен.

"Разговорите бяха различни. С президента Радев говорихме хипотетично. Това, което остана недоизказано е, че нито ми е предлагано, нито съм приемал или отказвал да ставам служебен премиер", уточни Андрей Гюров.