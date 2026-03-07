Радев няма да води активна кампания, грешките на Гюров ще се "лепят" на ПП-ДБ

Всички социологически проучвания до този момент дават сериозно предимство на коалицията на Румен Радев на предстоящите избори през април. В същото време той е доста пестелив за своите политически възгледи и често е обвиняван от опонентите си, че не заявява позиции по важните теми.

"Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява, заяви политологът от „Тренд” Димитър Ганев пред Нова Нюз.

Според него Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.

"От Радев няма да чуем за евентуални партньорства, защото всяко едно такова би му затворило електорални врати. Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото", допълни Ганев.

По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.

Според Ганев правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджова щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията.