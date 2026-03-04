Диана Дамянова за коалицията на Радев: Заглавието е трепач на продажбите

"Това, което се случва с двете войни, плюс неадекватната опаковка на зеления сапун, няма да доведат до голямо увеличение на избирателната активност, което значи, че може да бъдем с горе-долу същия пейзаж плюс Радев”, прогнозира PR експертът Диана Дамянова.

Според нея тази предизборна кампания Радев ще я прекара тази предизборна кампания във фактическа нелегалност, “представляван от разни гълъби и други непрелетни птици”.

“Явно, че неговият предизборен щаб, ако това, което се твори, а именно името и онова лого, което се разнася в пространството, са резултат от работата на предизборен щаб - явно, че той няма никаква идея как се прави маркетинг и реклама. Заглавието "Прогресивна България" е трепач на продажбите. Какъвто и продукт да продаваш на този свят със заглавието "прогресивен", освен ако не продаваш "прогресивна склероза" или нещо такова, той няма никакъв шанс да бъде купен", каза пред БНР Дамянова по повод името на коалицията, която се регистрира преди дни,

PR експертът отбеляза, че не са известни основните идеи на партията. Според нея на една такава партия единственото, което може да даде плюс, е "опаковката”.

"Те този сапун, който мирише на българска роза, няма да го опаковат. Те го опаковат в зелени чорапи и в лоши заглавия".

Десислава Радева се разграничи

“Напълно разбирам бившата президентша Радева, която се отрече от авторство”, добави Дамянова. Според нея Десислава Радева вижда, че това, което се прави, е некадърно и неадекватно и затова се е разграничила.

"Продуктът е ужасен. Това е сапун в тъмнозелена опаковка, надписан с шрифт от 30-те години, ако това е логото. Освен това е откраднато и името, и знака, и всичкото това няма значение", коментира експертът и подчерта, че голямата част от електората на Радев го привижда като месия и спасител.

"Той и по долно бельо да излезе на площада, те пак ще го харесат. Радев е силно заплашен да бъде, дори въпреки това, първа политическа сила. Но след това има нови избори и тогава ще се плаща сметката от некадърната комуникация”, на мнение е Дамянова.

PR експертът е на мнение, че Борисов и Пеевски имат доста стройна електорална площадка - това, което се случва, може да ги засегне, само ако има много висока избирателна активност. “Това са построени партии”, каза Дамянова.

Тя прогнозира, че на предстоящите парламентарни избори на 19 април ПП-ДБ няма да надхвърлят своите размери от 300 хиляди души. “Процентът им зависи от избирателната активност”, уточни Дамянова.

Протестите и изборите

По думите ѝ проблемите на протестите в България е, че протестиращите не ходят да гласуват.



“Всички протести в България след това отказват да гласуват. Увеличаване на вота чакаме само по линия на отчаяните хора - това са т.нар. електорални пчелички, които един път гласуват за един, друг път - за друг. Сега те ще дадат права на Радев. Ако той не успее да направи правителство и трябва да се отива на нови избори, сечта върху него ще бъде страхотна, защото разочарованието от "Прогресивна България" ще настъпи доста рязко", прогнозира Дамянова.

Според нея, ако "Възраждане" не намери нещо, с което да мобилизира вот, то ще бъде "изпито". Същото е и с ПП, и с БСП, добави пиар специалистът. По думите ѝ ако избирателната активност е ниска, тогава в НС ще влязат отново много партии.

Относно участието на "Сияние" на изборите, Дамянова е на мнение, че те работят на усещането, че има масиран протестен вот. Според нея ако коалицията успее бързо да мобилизира голяма група хора, ще влезе в парламента и след това ще трябва да се доказва в НС.

"И в двата случаи говорим за сапун, но този на Николай Попов е доста по-добре опакован на този етап от този на президента. На този етап нямам усещане какво ще направи българският народ. Не знам дали българският народ не е станал подозрителен по отношение на мълчаливите спасители", коментира PR експертът.