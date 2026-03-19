Радост в Атина: Върнаха у дома домашни любимци, евакуирани от Близкия изток ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 5 / 5

Десетки кучета и котки пристигнаха в Атина на 18 март със собствениците си на борда на специален евакуационен полет за гърци с домашни любимци, които седмици наред бяха блокирани заради настоящата война в Близкия изток.

На летището в Атина се разиграха емоционални сцени, като малки кучета подскачаха от радост, след като бяха пуснати от специалните си пътнически куфари. Организираният от правителството полет на Aegean от Абу Даби в Обединените арабски емирства превозваше 45 домашни любимци и 101 души.

"Нашите домашни любимци не са багаж, те са част от нашите семейства", каза специалният секретар на гръцкото министерство на вътрешните работи за защита на домашните любимци Никос Хрисакис.

Той каза, че министерствата на вътрешните работи и външните работи са работили заедно в продължение на дни, "за да можем да постигнем този добър резултат - животните и хората да се върнат безопасно у дома".

#FirstpostNews: Dozens of Greek citizens returned to Athens on March 18 on a special flight from Abu Dhabi, bringing their pets with them. Around 100 people travelled on the flight, along with 45 dogs and cats. Most of the animals stayed in the cabin with their owners, while a… pic.twitter.com/CFgPaX661u — Firstpost (@firstpost) March 19, 2026

Израелската и американската атака срещу Иран причини хаос в пътуванията с въздушен транспорт в Близкия изток. Държавите бяха принудени многократно да затварят въздушното си пространство и да отменят хиляди полети в големи авиоцентрове като Дубай и Катар, докато ракети прелетяха над главите им. Стотици хиляди пътници се оказаха блокирани около и в зоната на конфликта.

За Данай Кукуломати намирането на полет, който да вземе и котката ѝ по Муай Тай, беше неоспоримо.

"За мен, моят домашен любимец, моята котка е моето семейство. Няма шанс да го оставя", каза тя, цитирана от Euronews. Жената обаче не успяла да намери нито един полет, който да приема животни в кабината или в товарния отсек. "Много, много е трудно да излетиш от страната с домашните си любимци."

Що се отнася до справянето с войната, Муай Тай била много по-уравновесена от самата нея. Когато се чували експлозии, "той се криеше в банята и това беше всичко. Той е спокоен котарак", каза Кукуломати.

"Аз не бях толкова спокойна, колкото котката ми. Трябва да взема някои уроци от него."

Александра Папаянис, която живее в Дубай от пет години, пристигна с кучето си Сиртаки и второ куче, което е взела за приятелка. Тя също каза, че се е затруднила да намери евакуационен полет, който да превозва животни.

"Това е толкова важно. Искам да кажа, нашите домашни любимци са част от нашето семейство", заяви тя. "И при тези много трудни обстоятелства, предизвикателствата, пред които сме изправени, са как да върнем кучетата и котките си."

Завръщането в Гърция със Сиртаки "беше абсолютно фантастично", каза тя.

За друга пътничка, Мария Теокари, напускането на Дубай без кучето си Матис е било немислимо.

"Както децата ми, и Матис е мое дете", каза тя. "Това е важно за мен. Не разделям животното от децата си, за мен те са едно и също."

Някои хора обаче изоставиха домашните си любимци поради цената и трудността при транспортирането им. Превозът на домашни любимци през границите изисква множество ветеринарни сертификати, посочени както от приемащата, така и от изнасящата страна.

В Дубай организацията за спасяване на животни K9 Friends Dubai съобщи в социалните медии, че е била "затрупана" с молби за грижи за изоставени животни, а доброволци изчислиха, че броят на изоставените кучета и котки се е увеличил драстично.

Някои, съобщи The Telegraph миналата седмица, са били изоставени в пустинята, когато граничарите отказали да пуснат животните.