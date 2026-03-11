Българската жена е добре ориентирана и знае какво да избере

Модата вече не е само дреха. Тя е избор, послание и начин на живот. В свят на бързи тенденции и още по-бърза консумация, гардеробът се превръща в отражение на това как живеем - под натиск, често между желанието и необходимостта да сме в крак.

Възможно ли е стилът да бъде едновременно красив, осъзнат и устойчив? Отговор дава Антоанета Антонова в дискусията на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Начин на живот”. Антонова е създател на бранда за дамска мода ELLEN MORE и член на управителния съвет на Българската асоциация за стил, облекло и кожи .

Споделя, че съвременната жена е търсеща, изискваща, интелигентна. “Тя много бързо се ориентира кое е за нея и кое не е. Търси комфорта и визията, за да се чувства добре както в ежедневието, така и на среща, на работа - навсякъде", казва още Антонова.

По думите ѝ вече материите, кройката и инструментите дават на дрехата устойчивост и заявка да се чувстваме удобно в кожата си от сутринта до вечерта.

"Аз лично много често нямам време между работа и спонтанна вечеря с приятели. Както съм от офиса слагам набързо акцент и отново съм в бойна готовност. Много работим с клиенти върху т. нар. "умна мода" - какво иска една жена да направи, когато застане пред гардероба. Тя иска няколко взаимосвързани неща и да не го мисли. Това е в центъра на нашата работа", посочи още експертът.

Клиентите могат да изберат по-малко дрехи, но добре подбрани и с добра кройка, на световно ниво - така нещата стават по-лесни.

"Хубаво е да осъзнаем, че бързата мода много уврежда околната среда - в бранша много добре знаем къде и как се произвежда. Бих искала да апелирам към хората, които си купуват, да четат добре етикета и да подкрепят местните брандове", каза още Антонова.

Според нея дрехи с незнаен произход незнайно откъде замърсяват околната среда.

"Българската жена винаги е била добре ориентирана и знае какво да избере. Една жена трябва сутрин като отвори гардероба да намери себе си и своята личност", коментира Антонова.

Гледайте видеото с целия разговор.