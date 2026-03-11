В планините е слънчево и тихо, време за зимни спортове

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е слънчево и тихо, със слаб вятър на места. По високите части на Стара планина има снежна покривка по курортите от 50-60 сантиметра до два метра на връх Ботев.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.

През изминалото денонощие над село Хвойна туристи са закъсали с джип по черни пътища. Местни жители са оказали помощ на туристите, подаден е и сигнал до планинските спасители.

Според прогнозата за времето в повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.