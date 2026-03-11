IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

В планините е слънчево и тихо, време за зимни спортове

Добри са условията за туризъм

11.03.2026 | 10:35 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е слънчево и тихо, със слаб вятър на места. По високите части на Стара планина има снежна покривка по курортите от 50-60 сантиметра до два метра на връх Ботев.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.

През изминалото денонощие над село Хвойна туристи са закъсали с джип по черни пътища. Местни жители са оказали помощ на туристите, подаден е и сигнал до планинските спасители.

Според прогнозата за времето в повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem