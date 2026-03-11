IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Технически проблем на два гранични пункта у нас

В момента повредата е отстранена

11.03.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Технически проблем на два турски гранични пункта доведе до образуване на опашка от камиони на магистрала "Марица" пред граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Сривът е бил комуникационен и е засегнал работата на ГКПП "Капъкуле" и съпределния на ГКПП "Лесово" турски пункт "Хамзабейли", обясниха за БТА от пункт "Капитан Андреево".

Прекъсната е била обработката на трафика за повече от два часа. Към момента повредата е отстранена и работата на службите - възстановена, допълниха от "Капитан Андреево".

Към 16:30 часа опашката от товарни автомобили на "Марица" е около 12 километра, посочиха в отговор на БТА от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.

В края на годината трафикът от товарни автомобили традиционно се засилва и опашките не са изненада. Преди Коледните празници ситуацията се беше влошила и  заради протестите на гръцките фермери. 

опашка тирове Капитан Андреево
