Новини Днес | 28

Опашката от тирове на “Капитан Андреево” е над 15 км

За 24 часа през пункта са преминали 3066 камиона

25.01.2026 | 11:55 ч. 2
БГНЕС

Над 15 км е опашката от тирове преди граничния пункт "Капитан Андреево”, а само за последните 24 часа през пункта са преминали 3066 камиона, от които 1466 на вход и 1600 на изход.

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили при границата с Турция, според данните за трафика на българските гранични пунктове към 6 часа на "Гранична полиция”, съобщава bTV.

На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, при границата с Република Северна Македония, както и по границата със Сърбия. Трафикът е нормален на всички гранични преходи и по границата с Румъния.

тирове опашка Капитан Андреево ГКПП интензивен трафик Гранична полиция
