Балабанов за училище "Космос": Имало е държава в държавата

Имало е държава в държавата. Така Станислав Балабанов от "Има такъв народ" коментира резултатите от проверката на частното училище ''Космос'', което нашумя покрай казуса ''Петрохан''.

''При проверката са установени - липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование, без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е трябвало да бъдат изададени'', каза Балабанов и допълни, че преподавателите в това училище нямат нуждата квалификация да преподават.

По думите му училище ''Космос'' е имитирало провеждане на изпити, пишело е оценки без децата са се явявали на тези изпити и, че са издавани фалшиви документи за завършено образование.

''Разрешителното за това училище става в последната седмица на мандата на Николай Денков като министър на образованието'', каза Балабанов.

"Рекламната кампания това училище всеки ден е седяла на фондацията, която се казва ''Майко мила'', която е на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова. За да се създаде нещо подобно, за да се разреши то да съществува, за да се рекламира, наблюдаваме представители на една конкретна политическа формация, които казват, че подобно нещо е супер и които стимулират в подобно нещо да си изпращаме нашите деца."

Според депутата от ИТН около 9 хил. евро струва годишната такса на едно дете в това частно училище.

"Едно дете завърши това училище със смърт, за съжаление. То е било част от това училище, убитото под Околчица. Други от тези деца, понеже Калушев е има достъп до това училище, са ходили – сега вече разследващите ще кажат колко време са отсъствали от училище, за да се извисяват по други методики в "Петрохан", заяви зам.-председателят на ПГ на ИТН.

Балабанов отново отправи обвинения и към кмета на Столична община Васил Терзиев и позицията му, че жертвите от трагедията в "Петрохан" са били добри хора, като отбеляза и средствата, които Терзиев е дарил.