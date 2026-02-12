ЧСУ “Космос” с позиция: Оказваме пълно съдействие на проверяващите

Частно средно училище “Космос“ излезе с официална позиция до медиите във връзка с изнесена информация от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народното събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерството на образованието и науката (МОН) в училището. Тя е свързана със случая "Петрохан".

Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща, като процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил и не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Според позицията публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая, се казва в съобщението на училището.

От ЧСУ “Космос“ оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи, като на компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището декларира, че няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката.

В позицията се посочва, че детето е записано в училището през 2023 г., като в хода на обучението му са налице чести отсъствия. Родител е уведомявал своевременно училището, че отсъствията са свързани със спортна дейност и участие в международни събития, като са представяни писмени уведомления и извинителни бележки, администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба.

На 15 декември 2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите с желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30 януари 2026 г. Отписването е заведено административно на 3 февруари 2026 г., а в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 6 февруари 2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите.

В позицията си “Космос” съобщава, че дейността му се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закона за предучилищното и училищното образование, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията, като се ръководи от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето.

В позицията се отбелязва, че през последната седмица са установени случаи на разпространение на изображения на ученици без изричното и информирано съгласие на техните родители или законни представители, както и конкретен инцидент, при който екип на медия е причаквал ученици пред сградата на училището с цел заснемане. По този повод е подаден сигнал на телефон 112 за съдействие от компетентните органи.

Според училището разпространението на изображения на непълнолетни лица без надлежно правно основание представлява недопустима намеса в личния им живот и поставя под риск тяхната сигурност и емоционално състояние, като създава предпоставки за вторична виктимизация и публично стигматизиране.

От ЧСУ “Космос“ подчертават, че учебният процес протича нормално при гарантирана безопасна и подкрепяща образователна среда и че извършваните проверки не възпрепятстват образователната дейност.

Училището апелира за отговорно, балансирано и законосъобразно отразяване на случая с оглед спазване на принципите за защита на личните данни, презумпцията за невиновност и висшия интерес на детето, като посочва, че ще информира обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката. / БГНЕС