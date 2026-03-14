5 тренда в грима, които ще владеят 2026-а

През 2026 г. гримьорите предричат бунт на грима, с брокатени сенки, размазани по клепачите, цветна спирала, покриваща миглите и ултрапигментирани червила, които се открояват още повече на фона на кадифена, естествено изглеждаща кожа. Какво още ще е модерно?

Мигли, облени в цвят

Зад кулисите на Anna Sui миглите на моделите бяха покрити със слоеве тюркоазена спирала, докато на The Blonds моделите носеха драматични, „пернати“ изкуствени мигли, наситени в нюанс на шокиращо розово.

У дома можете да постигнете същия впечатляващ вид с малко усилия, като просто нанесете няколко слоя цветна спирала. Това едно нещо наистина може да промени цялото ви лице, защото е в голям контраст с тена на кожата ви и с бялото на очите ви. Смяната на черна спирала със синя или спирала с цвят на слива може да придаде на цялото ви лице съвсем нов вид.

Космически щрихи

Специалистите прогнозират увеличаване на „преливащи се или метални акценти, като хромирани клепачи, „влажна“ кожа и бляскави скули, или т. нар. „космически щрихи“. На ревюто на Imane Ayissi моделите носеха лъскави сребърни сенки за очи, които блестяха като лунен прах от миглите до веждите им, докато при Emporio Armani и Christopher Esber клепачите на моделите бяха оставени напълно голи, с ивици сребърни сенки, блестящи като звезди във вътрешните им ъгли.

Гримьорите на звездите препоръчват използването на дуохромни сенки или хайлайтъри върху клепачите, вътрешните ъгли или най-високите точки на лицето, „нанасяйки ги с пръсти за футуристичен вид“.

За по-незабележимо пътешествие в космоса, те предлагат да нанесете гланц за лице върху най-високите точки на скулите си или нежно да очертаете устните си с очна линия, преди да ги покриете с прозрачен, сребърно-пръснат гланц.

