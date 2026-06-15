Плащане с часовник: Garmin Pay вече е достъпен за клиентите на УниКредит Булбанк

• Клиентите на банката вече могат да плащат директно със своя Garmin смарт часовник

УниКредит Булбанк разширява възможностите за дигитални разплащания и вече предлага Garmin Pay – услугата за безконтактни плащания чрез смарт часовници Garmin. Притежателите на дебитни и кредитни Mastercard карти, издадени от банката, могат да извършват бързи и сигурни плащания директно от своя часовник, без необходимост от физическа карта или мобилен телефон.

Garmin Pay позволява на потребителите да плащат навсякъде, където се приемат безконтактни плащания. След еднократно добавяне на картата в дигиталния портфейл на Garmin, плащането се осъществява само с доближаване на часовника до POS терминала. Услугата е особено удобна за хора с активен начин на живот, които предпочитат да спортуват, пътуват или се придвижват без портфейл и телефон.

С добавянето на Garmin Pay УниКредит Булбанк продължава да развива своето портфолио от модерни дигитални решения, които правят ежедневното банкиране по-лесно, по-бързо и по-удобно. Услугата допълва вече наличните възможности за дигитализация на карти и мобилни плащания, предлагани от банката.

„В УниКредит Булбанк последователно работим за това да предоставяме на клиентите си най-съвременните и удобни начини за разплащане. Стартирането на Garmin Pay е поредна стъпка в тази посока. Услугата дава още повече свобода на нашите клиенти да плащат бързо, сигурно и без усилие, независимо дали са на работа, в движение или спортуват. Вярваме, че бъдещето на банкирането е в безпроблемното интегриране на финансовите услуги в ежедневието на хората и именно това стои зад развитието на нашите дигитални канали“, коментира Георги Хворев, Старши мениджър Картови и ПОС решения на УниКредит Булбанк.

Garmin Pay използва съвременни технологии за защита на плащанията, като при извършване на транзакция не се съхраняват и не се споделят реалните данни на банковата карта с търговеца. Това гарантира високо ниво на сигурност и защита на клиентската информация.

Повече информация за Garmin Pay и стъпките за активиране на услугата са достъпни на интернет страницата на УниКредит Булбанк.