Няма нет: В Санкт Петербург раздават хартиени карти на туристите

Санкт Петербург е разработил мерки за "застраховане" на туристите срещу прекъсвания на мобилния интернет, заяви пред държавните медии губернаторът Александър Беглов.

Сред тези мерки Беглов посочи раздаването на хартиени карти и пътеводители. Те са разпространявани от представители на туристическата индустрия и градските власти.

"В павилионите на Градското туристическо информационно бюро на гостите ще бъде разказано как работи общественият транспорт, ще им бъдат дадени хартиени карти и пътеводители и просто ще бъдат насочвани в правилната посока. Служители на мобилната информационна услуга "Ask Me" също така раздават карти на хората и отговарят на въпроси", каза губернаторът, отговаряйки на въпрос относно мерките за "застраховане" на туристите по време на прекъсвания на връзката.

Властите също така са подали искане градският туристически портал Visit Petersburg да бъде добавен към така наречения бял списък - регистър на уебсайтове, които остават достъпни в Русия по време на блокажи на интернет.

Туристите могат също да се свържат с контактния център на града по телефона или чрез чатбот в месинджъра Max, каза Беглов. По време на прекъсвания на интернет, добави той, Санкт Петербург има алтернатива в безплатната Wi-Fi мрежа в целия град SPB_Free.

Базираният в Санкт Петербург информационен сайт "Бумага" тества Wi-Fi точките на града през декември миналата година и през март тази година, установявайки, че мрежата SPB_Free не може да бъде открита на много места, отбелязани на картата на администрацията на Санкт Петербург, а където е била достъпна, връзката е била бавна.

В Санкт Петербург и околностите на Ленинградска област, както и в много други части на Русия, властите редовно спират мобилния интернет. Те казват, че ограниченията са мярка за сигурност в отговор на украински атаки с дронове. Според изчисления на сайта "Бумага", мобилният интернет е бил ограничен за 34 дни между 1 март и 21 май в Санкт Петербург и Ленинградска област.