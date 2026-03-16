До 150 долара за барел петрол, ако кризата в Близкия изток се затегне

Някои прогнози стигат и до 200 долара за барел

16.03.2026 | 13:27 ч. 2
кадър: Nova News

„Цената на суровия петрол сорт „Брент” е около 103 долара за барел и тъй като в близко време не се задава край на конфликта в Близкия изток, прогнозите са негативни и цените ще вървят нагоре. Ако кризата се затегне, е възможно цената да стигне до 150 долара за барел. Някои апокалиптични прогнози стигат и до 200 долара за барел. Силно се надявам, че няма да стигнем до там”. Това каза Андрей Делчев - изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация, пред NOVA NEWS.

 „През 2022 г. цените се изстреляха до над 100 долара за барел за много кратко време и след това се сринаха. От 2022 г. досега живеем с цени на суровия петрол от порядъка между 60 и 70 долара за барел, които са нормални за пазара. Сега блокирането на Ормузкия проток създава огромни затруднения на пазара заради това, че 20% от производителите не могат да тръгнат и да стигнат до съответните държави. Втората причина е, че едни логистични вериги, които са градени с години, се късат и трябва да се създават нови. Всички засегнати държави трябва да търсят нови начини за снабдяване и нови маршрути. Респективно това оскъпява борсовата цена на горивата”, каза той.

Свързани статии

Относно намесата на държавата за компенсация на уязвимите групи в обществото заради поскъпването на горивата Делчев заяви, че правителството подхожда доста скромно. По думите му за България възможностите за компенсация не са много, но проблемът е, че бизнесът не се компенсира по никакъв начин. „Бизнесът е този, който храни държавата, а не енергийно бедните хора. Той не се компенсира по никакъв начин. Допускам, че реакцията на бизнеса ще е негативна”, посочи още той.

