Земеделски производители искат мерки за изсветляване на сектора

Държавата предприема нови мерки срещу спекулата и високите цени на фона на недоволството на българските производители от сивата икономика.

"Очакванията от новия министър са да изсветли сектора. Сектор "Плодове и зеленчуци" в Пазарджишки регион, Пловдивски и Старозагорски - над 50% от сектора е в сивия сектор, което е абсолютно немислимо с мерките, които в момента действат", коментира производителят Иван Кабуров от село Мало Конаре пред "България сутрин".

Той призова за изсветляване на сектора и за всеки един плод или зеленчук на пазар, тържища или крайпътни търговски обекти да се издава касов бон, за да има проследяемост на хранителната верига и сигурност в българските потребители.

Според него основният начин, по който може да се изсветли секторът, е освобождаването от ДДС на българската произведена продукция поне за 2-3 години, след това да се въведе занижено ДДС.

"Не съм сигурен, че тези пари, които трябва да влизат в бюджета, отиват там, където им е мястото. Те попадат в черни каси, които след това рефлектират върху реалните производители, като увеличават цените на земеделските земи, на работната ръка, поради това, че има доста сиви пари, които трябва да ги изхарчат", заяви Кабуров пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос как да направим къса веригата на доставките, за да няма увеличаване на цените, той отговори, че след като се изсветли секторът, трябва да се организират кооперативи и това трябва да се реши чрез Закона за браншовите организации и Закона за коопериране, за да започне да се работи правилно.

"Ние сме най-уязвимият сектор от нерегламентирания внос и от сивите пазари", подчерта Кабуров.

Той призова всички статистики във фонд "Земеделие" и НАП да станат реални, защото в момента са "абсолютно нереални".

Производителят коментира и вноса на занижени цени, който, по думите му, е "за да не се плаща и да се краде ДДС в големи количества - декларират след това продукцията на занижени цени с малки печалби, за да се избягват плащанията на данъци".