Промяна на движение в тунелите "Витиня", "Ечемишка" и "Правешки ханове" на "Хемус“

От днес до 20 март ще се почистват пътните знаци

17.03.2026 | 08:37 ч. 1
АПИ

Поетапно ще се променя организацията на движение в тунелите „Витиня“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“ на магистрала „Хемус“ от днес до 20 март за почистване на пътните знаци, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За изпълнение на планираните дейности през нощта, когато трафикът е по-слаб, преминаването през съоръженията ще бъде частично променяно, като превозните средства ще преминават последователно в активната и изпреварващата лента.

От днес в тунел „Витиня“ от 22:00 до 2:00 ч. на 18 март ще се почистват знаците в тръбата в посока Варна, а от 00:00 до 4:00 ч. на 18 март ще се работи в тръбата за София.

В тунел „Ечемишка“ от 22:00 ч. на 18 март до 2:00 ч. на 19 март ще се работи в тръбата за Варна, а между 00:00 и 4:00 ч. на 19 март – в тръбата за София.

В тунел „Правешки ханове“ от 22:00 ч. на 19 март до 2:00 ч. на 20 март ще се почистват знаците в тръбата за Варна, а между 00:00 ч. и 4:00 ч. на 20 март ще се работи в тръбата за София.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

През миналата седмица на магистрала „Хемус“ в тунел „Топли дол“ също беше ограничено движението за почистване на пътните знаци.

