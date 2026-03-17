Д-р Гълъбова за козметичните процедури: Масова психоза

Доклад на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията поставя на дневен ред проблемите в България и начина на работа в психиатричните болници у нас. Коментар по темата направи директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" Цветеслава Гълъбова. По думите ѝ констатацията и обвиненията са тежки, но не и нови.

“Свидетел съм на всички доклади и заключенията, смея да твърдя, че са винаги едни и същи. Лошо отношение към пациентите, нечовешко изтезание, връзване, винаги се констатира тежък кадрови дефицит и сега е същото”, обясни пред БНТ д-р Гълъбова.

Тя добави, че в България за 10 пациенти в психиатриите се грижи един лекар. Голяма част от работещите са в предпенсионна възраст. Д-р Гълъбова е категорична, че стратегия за психичното здраве у нас няма.

“Трябва да се осигурят дневните центрове и изобщо извънболничната грижа, като на практика извънмедикаментозната не съществува. Трябва да има добре уредени психиатрични стационари. Трябва да има, разбира се, първо законно регламентирани стационари, в които да се лекуват болните, извършили тежки престъпления, с възможността да остават за по-дълъг период от време. Трябва, разбира се, заплащането да е адекватно. Трябва да се помисли защо няма клинични пътеки в психиатрията. Казвам да се помисли добре защо няма, ако трябва това да се направи. И, разбира се, трябва да има едно нормално, дестигматизиращо отношение към психично болните и към нас, тези, които работим”, каза още специалистът.

Психиатрията като приют

Д-р Гълъбова добави, че държавните психиатрични болници на практика изпълняват и ролята на приюти, защото социални грижи не работят. Тя допълни още, че от Българската психиатрична асоциация са изпратили становище по доклада, в което са написали, че са в стачна готовност.

"Аз мисля, че няма да се стигне до стачка. По едни прости биологични причини тези болници ще се самозакрият, ако нещата продължат по същия начин”, коментира още д-р Гълъбова.

Козметичните процедури

Психиатърът коментира и трагичния случай с млада жена, която почина след козметична процедура в Дупница. По думите ѝ това добива размер на масова психоза. Д-р Гълъбова е на мнение, че обществото ни започва да има проблем със себевъзприятието, с необходимостта да се харесаме от всички, на всички, защото сме залети в мрежите от снимки, видеа на прекрасно изглеждащи хора.

“Разбира се, имаме много работа да свършим и чисто институционално, т.е. да има ясни регламенти какво, къде, кой, как, защо го прави и каква отговорност носи. Но преди това трябва да повишаваме и здравната си култура, за да знаем, не просто да бъдем информирани, а да знаем какво можем да правим със себе си, как да го направим, какви са рисковете и при кого да го направим. Вие в предварителният разговор, съвсем на място, отбелязахте, че човек за един телефон прави повече изследвания и проучване каква марка да си купи, какви са техническите характеристики, а тук изглежда урбулежката, се втурваме, да ставаме млади. То по същество си е психическа диагноза преди да се стигне до всички други физически манипулации”, коментира д-р Гълъбова.