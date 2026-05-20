Колумбийският наемник, нает в подкрепа на продължаващите украински военни усилия срещу Русия, говори за времето си във военната зона, във време, когато латиноамериканските наемници играят все по-централна и бързо нарастваща роля на фронтовата линия, за да компенсират недостига на персонал, пише MWM. Уилям Андрес Галего Ороско, на 23 години, си спомня, че му е било обещано приблизително 3200 долара на месец и е вярвал, че ще работи като готвач за украинските въоръжени сили. Той добави, че нито заплащането, нито назначението отговарят на това, което му е било казано. Ороско си спомня, че е получил само 15 дни основно военно обучение, преди да му бъдат дадени пушка UAR-15 и радиостанция и да бъде разположен в поделението "Гуахиро" - група колумбийски бойци, прикрепени към бригада "Хартия" на Националната гвардия на Украйна. Той си спомня, че е бил свидетел на тежки жертви сред чуждестранни новобранци по време на бойни операции.

Според съобщенията, Ороско е единственият наемник от 18 латиноамериканци в неговото поделение, който е оцелял

и е бил заловен от руските сили. Фактът, че изявлението му е направено след залавянето му, обаче, може да е довел до преувеличаване на степента, до която е бил измамен от украинските вербовчици, за да се намали присъдата му като наемник. Докато Ороско посочва, че няма военен опит, значителен брой колумбийски и бразилски контрактори, разположени във военната зона, са бивши военни с обширно обучение, а в някои случаи и с боен опит в колумбийски контрабунтовнически операции. Украинските власти са използвали строителни работи като прикритие за набирането на колумбийски граждани за бойни операции.

Сериозният недостиг на персонал, пред който са изправени украинските въоръжени сили, е довел до предприемането на широк спектър от крайни мерки, включително повишаване на възрастта за наборна военна служба за възрастни граждани, разчитане на чуждестранни контрактори както от Латинска Америка, така и от държави-членки на НАТО, и работа за по-нататъшно автоматизиране на операциите на фронтовата линия чрез използване на роботи и дронове за разузнавателни и логистични роли. Мащабното набиране на колумбийски бойци е крило рискове за сигурността, като разследване на Украинската служба за сигурност (СБУ) през юли 2025 г. разкри, че наркотрафиканти в Централна и Южна Америка са се инфилтрирали в части на Украинския чуждестранен легион, за да придобият опит в работата с дронове с видимост от първо лице. Чуждестранните контрактори понесоха огромни загуби на фронтовата линия, като бившият офицер от украинската служба за сигурност Василий Прозоров съобщи през декември 2025 г., че приблизително 10 000 чуждестранни контрактори са били убити в бойни действия от началото на пълномащабните руско-украински военни действия през февруари 2022 г. Контрактори от държави-членки на НАТО са били специално насочени към нападения от руските сили.