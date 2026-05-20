Радев назначи заместник-министър на отбраната

Правитеството на Румен Радев продължава да се попълва.

Със заповед на министър-председателя на длъжността заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов.

Монов е български офицер и бригаден генерал, който към 2024 г. оглавява дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната. Кариерата му преминава през различни структури на Военновъздушните сили и МО, като е свързана със стратегическото планиране, кадровата политика и отбранителната стратегия.

Завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, по-късно и Военна академия „Г. С. Раковски“, а също и Националния университет по отбраната на САЩ. Военната му служба започва в 11-а учебна авиобаза в село Щръклево, след което заема различни длъжности в щаба на ВВС и в Министерството на отбраната.