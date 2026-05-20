Митинг в РС Македония в подкрепа на Вучич, Мицкоски очаквано е тих

Премиерът на Северна Македония беше лаконичен по повод подготвяния митинг в Куманово. Той е свикан от гражданско сдружение за напредък по отношение на правата и интересите на етническите общности "Мир, свобода, стабилност" в подкрепа на "политиката на сръбския президент Александър Вучич".

"Правителството няма абсолютно никакво намерение нито да се застъпва, нито да се намесва във вътрешната и независима политика на която и да е държава", заяви Мицкоски.

В събота, 23 май в Белград ще се проведе поредната демонстрация под надслов: "Студентите побеждават!". От година и половина в Сърбия има масови протести, оглавени от студенти, които издигат искане за нови парламентарни избори, обинявайки управляващите в корупция и непотизъм.

"Призоваваме всички членове, поддръжници и граждани с добра воля, които уважават политиката на сръбския президент Александър Вучич, да се присъединят към нас и заедно да изпратим силно послание за единство, сплотеност и подкрепа. Нека бъдем заедно, когато е най-необходимо", се казва в призива, разпространен от сдружението в социалните мрежи.

Призивът срещна реакция от опозиционната СДСМ.

"Само си представете какво би се случило, ако например утре в (Северна) Македония се организира митинг в подкрепа на Радев? Мицкоски, Муцунски и цялата им медийна мрежа на Орбан биха крещяли за "намеса във вътрешните работи", "застрашен суверенитет", "национално предателство" и биха провеждали пресконференции на всеки два часа. Но когато в Куманово публично се организира политически митинг в подкрепа на брата Вучич - мълчание. Без патриотични речи. Без драматични статуси. Без осъждания. Без "патриотични" пресконференции. Това (премълчаването) е най-доброто доказателство за тяхната лицемерна политика. Намесата в политиката на друга държава не е проблем, техният проблем е само кой го прави", написа във Фейсбук профила си членът на Изпълнителния съвет на опозиционната СДСМ Андрей Жерновски.