Църквата отбелязва Свети Свещеномъченик Василий

Вижте кой празнува имен ден днес

22.03.2026 | 08:24 ч.
БГНЕС

На 22-ри март православната църква чества Свети Свещеномъченик Василий, съобщава БТА.

Свещеномъченикът Василий бил свещеник в град Анкира (днешна Анкара, столица на Турция) в средата на четвърти век. Това било времето на арианството, което си спечелило поддръжка от императорския двор и започнало да преследва православните вярващи. 

Затова и свещеник Василий, добре образован и смел защитник на вярата, претърпял много страдания и преследвания от арианите при император Констанций (337-361 г.).

Имен ден празнуват Лея, Лия, Росен, Росица, Пролет, Пролетка.

