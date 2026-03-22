Църквата отбелязва Свети Свещеномъченик Василий

На 22-ри март православната църква чества Свети Свещеномъченик Василий, съобщава БТА.

Свещеномъченикът Василий бил свещеник в град Анкира (днешна Анкара, столица на Турция) в средата на четвърти век. Това било времето на арианството, което си спечелило поддръжка от императорския двор и започнало да преследва православните вярващи.

Затова и свещеник Василий, добре образован и смел защитник на вярата, претърпял много страдания и преследвания от арианите при император Констанций (337-361 г.).

Имен ден празнуват Лея, Лия, Росен, Росица, Пролет, Пролетка.