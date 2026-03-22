Частно училище в София изгони двама шестокласници

Частно училище в София е прекратило договорите на двама шестокласници в средата на учебната година. Причината е изразено недоволство от страна на родителите заради увеличението на таксата, съобщава Нова тв.

Случаят предизвика сериозни реакции, тъй като децата били принудени спешно да търсят ново учебно заведение.

Всичко започва в началото на учебната година, когато част от родителите разбират, че годишната такса се увеличава с 1000 евро. Решението предизвиква недоволство и дискусии в затворена група в един от комуникационните канали, където родителите обменят мнения и обсъждат възможността за обща позиция към ръководството на училището.

Въпреки че подписка така и не е внесена официално, родителите на едно от децата получават имейл, с който са уведомени, че договорът им се прекратява. Като причина са посочени действия, уронващи престижа на училището, без конкретни детайли. Семейството разполага с едва няколко дни, за да намери ново учебно заведение за детето си.

Няколко дни по-късно от училището е отстранен и втори ученик. Така двете деца трябва да напуснат познатата среда и да се адаптират към ново училище в хода на учебната година.

Родителите твърдят, че в комуникацията си не са използвали обидни или клеветнически изрази, а единствено са изразили мнение в затворена група. По думите им действията на училището са необосновани и поставят децата под сериозен стрес.

Частното училище засега не е коментирало случая.

Междувременно родителите са сезирали няколко институции, сред които Комисията за защита на личните данни, Агенцията за закрила на детето, Регионалното управление на образованието и Министерството на образованието. Те настояват за проверка и подчертават, че когато става дума за образование, решенията не трябва да се ръководят единствено от бизнес логика, а и от отговорността към децата и тяхното развитие.