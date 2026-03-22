Стопанин влезе с взлом в приют, за да вземе кучето си

Мъж влезе с взлом в приют за животни, за да открадне… собственото си куче. Куриозната случка е от Благоевград, съобщава БНТ.

Мъжът разпознал кучето си в обява за осиновяване в социалните мрежи. Предупреден е, че в неделя приютът е затворен, но въпреки това отишъл да си го вземе.

"Видях на камерите как откача пантите, защото кучето не беше в една от клетките, а беше пуснато на двора. Той просто си го открадна. В смисъл, той не краде неговото куче, той краде общинска движима собственост”, разказва управителят на приюта Ирена Везенкова.

Кучето, заради което става куриозната случка, е порода немска овчарка. Кучето и преди е бягало от дома и стопаните си. Въпреки че е предупреден да я чипира и регистрира, собственикът не го прави. Една седмица кучето живее в приемен дом, след което отива в приюта.

Везенкова добавя, че кучето е кастрирано и чипирано, издаден му е и паспорт. “И я пуснахме за осиновяване. И впоследствие вече собственикът разбира, че сме прибрали неговото куче, и едва ли не беше на скандал защо сме му я кастрирали”.

Това не е единичен случай, разказват от приюта.

"Поредното куче е, за което не е подходено отговорно от собствениците. Ние и него кастрирахме – ама той е породист, бащата е еди-кой си, майката – еди коя си. Е, да де, като държиш толкова на животното, докажи, че е твое, чипирай го”, разказва управителят на приюта.