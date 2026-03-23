12-годишно дете пострада при катастрофа пътя Велико Търново - Русе

23.03.2026 | 09:27 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Временно е затворен за движение пътят Велико Търново – Русе заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Катастрофата е възникнала тази сутрин между два леки автомобила на пътя между селата Първомайци и Поликраище. По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете. Откарано е в Спешна помощ.

Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през село Първомайци.

Преди ден заради катастрофа, при която загина човек, беше затруднено движението по пътя София – Варна край Велико Търново.

