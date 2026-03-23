Заради кризата с петрол и газ: Европа гледа към възобновяемата енергия

Европа все повече започва да разчита на алтернативата - възобновяема енергия като основен източник на енергия. Близо 30% от произведената през 2025 г. у нас електроенeргия е била добита от възобновяеми енергийни източници. В ЕС почти половината ток е от ВЕИ.

По думите на инж. д-р Веселин Тодоров , председателя на сдружение “Соларна академия България”, фокусът вече е върху съхранението на енергията. “България има почти 400 процента ръст по инсталиране на системи за съхранение”.

В предаването “България сутрин” инж. Тодоров разясни, че не можем да разчитаме на възобновяемата енергия през нощта и с тези системи придобитата през деня енергия се ползва в ценовия шок следобед или рано сутрин, за да балансираме енергийната система.

Експертът добави, че Германия и Нидерландия са лидери и разчитат на възобновяемата енергия. Румъния и Полша също са сред първите страни в класацията.

"Осъзнаваме, че възобновяемата енергия е нещото, което няма кой и как да ни го спре. Зависи изцяло от слънцето, което е общо за всички. За индустрията тази инвестиция е 100 процента необходима и 100 процента се завръща до пет години", коментира инж. Тодоров.

Ползите за бизнеса

По думите му няма нито един бизнес, който да се е оплакал, че е инсталирал фотоволтаична централа със системи за съхранение. Има ситуации, в които от 12 хиляди евро сметката за ток става 1000 евро, даде пример гостът.

Системите за съхранение, фотоволтаикът и основната мрежа трябва да работят в симбиоза, управлението върху цялата пирамида е изключително важно, изтъкна експертът.

Пред Bulgaria ON AIR инж. Тодоров добави, че в Европа изцяло се разчита конкурентоспособността да бъде изградена върху алтернативните източници. Европа осъзнава колко е зависима от различни видове доставки на природни ресурси.

Засега тези централи не са толкова конвертируеми при домакинствата, въпреки че в последно време се наблюдава по-голямо желание за преминаването им към тези източници.

Той съобщи, че за последните 7-8 години целите, които Европа постави на енергийните общности, са достигнати на едва 27 процента. Печалбата за потребителите е едва 4 процента. В България закъсняваме вече 7-8 години с пускането на енергийните общности в нашето ежедневие, подчерта експертът.

Инж. Тодоров добави, че изкуственият интелект може да следи цената на борсата, създава модел на база трафик, следи прогнозата за времето и трупа данни какво е произвела фотоволтаичната централа. Знае кога и как да достави най-благоприятна цена на предприятието.

Гледайте видеото с целия разговор.