КС образува дело по искане на МС за Съвета за мир

Конституционният съд образува днес конституционно дело номер седем за годината по искане на Министерския съвет.

Правителството пита КС за ратификацията на членството в Съвета за мир на Тръмп.

Кабинетът иска да бъде образувано дело за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и противоречие със задължителното тълкуване на Конституционния съд, направено с Решение №10 от 28 септември 2021 г. по конституционно дело №8 от 2021 г. на Конституционния съд.

Според правителството решението на парламента противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на установеното правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.