Спасиха тийнейджъри, колата им затънала край хижа „Марица“

Двете момчета и двете момичета видели табели за мечки, а телефоните им нямали обхват

23.03.2026 | 14:30 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

За изчезването на четирима младежи - две момичета и две момчета на 17 и 18 години, в курортен комплекс Боровец, е съобщено в Областната дирекция на МВР – София. Сигналът е получен преди полунощ от родителите на младежите, които се разтревожили, защото не успяват да осъществят връзка по телефона с децата си, обясниха от полицията. 

Дежурният автопатрул е реагирал незабавно и е започнал издирвателни действия. Включил се е също служител на Планинската спасителна служба (ПСС) с моторна шейна в труднодостъпните участъци.

След няколко часа обходи четиримата младежи са били открити в района около хижа „Марица“. Те са били изплашени, но в добро физическо състояние. 

Пред служителите на реда те разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ. Четиримата са предадени невредими на техните родители, съобщи БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

