Ще стане ли недоразвитата Северна София апетитна за строителите?

Мащабните инвестиции в София трябва да се разглеждат като икономически двигатели. Евентуално изместване на столичното летище, на зоологическата градина, възраждане на Ботаническата градина и на асамблея „Знаме на мира“ ще мобилизира огромен капитал и ще донесe много приходи на Столична община. А това ще позволи да се подобри градската среда и начина на живот на хората. Това заяви арх. Вержиния Николова, управител на строително-инвестиционна компания, в третия епизод на рубриката „Град на бъдещето“, част от предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Когато говорим за мащабни инвестиции, не трябва да ги разглеждаме като разход или глезотия. Това са мощни икономически двигатели, които ще носят директни приходи в бюджета и ще създадат по-добра урбанизирана среда. Всяка мегаинвестиция би се изплатила за 10-25 години, ако се планира добре, с изготвяне на бизнес план, каза събеседникът.

Големите предизвикателства пред столицата

Междублоковите пространства в Столична община не се поддържат добре, а те могат да бъдат чудесна среда. София има много добра основа да стане прекрасна столица, но трябва да се работи в тази посока. Софийските улици могат да се мият по-често, защото замърсяването на уличната система е основен източник на фини прахови частици, коментира Вержиния Николова.

Автомобилният трафик може би най-много дразни жителите на София. Това е така, защото транспортната система на града не е добре планирана, няма добра свързаност между отделните видове транспорт и има големи зони, които не са обезпечени с градски транспорт. Въпросът е защо хората предпочитат да ползват автомобил, а не градски транспорт, попита тя.

Друг проблем на София е липсата на достатъчно паркоместа, най-вече в централната част на града. Едно от възможните решения е изграждането на вертикални автоматизирани паркинги, каза гостът.

Северната част на София

Мащабните инвестиции могат да насочат строителните предприемачи към северната част на София, която остава много неразвита. Това са огромни територии около Северната скоростна тангента, които могат да се планират за нови жилищни зони, обясни арх. Николова.

„Процесът трябва да става по следния начин: планиране, транспортна обезпеченост и накрая строителство. Инвеститорът трябва да бъде улеснен, за да има интерес да строи там. Тук ролята на общината е в планирането, регулирането, контролирането и изграждането на инфраструктурата.“

Мястото на столичното летище

Изграждането на столичното летище има историческа обоснованост, но в днешно време не му е там мястото. Жилищните територии буквално са обгърнали летището и то остава врязано в града. Основен проблем в случая е огромното шумово замърсяване от излитащите и кацащите самолети. Така страдат жителите и летището, каза събеседникът.

По груби сметки изместването на цялото столично летище би струвало 20 млрд. евро, но инвестицията би била обоснована, защото икономическият ефект ще бъде силен. На това трябва да се гледа по-мащабно – не само че облекчаваме града, но и да направим от новото летище един международен хъб, който ще генерира огромни приходи и ще е конкурент на Истанбул, добави арх. Николова.

София може да стане изключителна туристическа дестинация.

Комбинацията от планина (с възможност за ски), минерални извори и историческо наследство дава голям потенциал за развитие на туризма в София.

„Развитието на историческото наследство ще има и косвен ефект върху хората – ще повиши нашето национално самосъзнание. А когато човек е с по-високо национално самосъзнание, той интиутивно и инстинктивно работи за държавата си.“

Мястото на Зоологическата градина в София

Един от най-динамичните райони за ново строителство в София напоследък е близо до Зоологическата градина - в бившата индустриална зона „Хладилника-Витоша“ и кв. „Кръстова вада“.

В момента нито на зоологическата градина ѝ е хубаво там, нито на хората в близост. Трябва да погледнем на този атракцион като икономически стимул и двигател. Големите зоологически градини и аквапаркове в Европа са доста посещавани от туристи и те генерират много приходи за бизнеса и оттам за държавата. Изместването на зоопарка ще се изплати бързо и ще носи големи приходи, коментира Вержиния Николова. Зоологическата градина във Виена се намира в парка на двореца „Шьонбрун“ и е една от най-посещаваните в Европа.

Как инвестициите ще облагородят София

Изграждането на „Бизнес парк София“ и „Резиденшъл парк София“ предизвика наплив от инвестиции в съседство и разви целия район около Младост 4 и Южната дъга на Околовръстното шосе.

Арх. Николова даде пример с Aspern Seestadt - една от най-мащабните инвестиции във Виена, а и в Европа в последните години. Общият терен е 2400 дка, като инвеститори са австрийската държава, община Виена и частни компании.

Когато бъде завършен след няколко години, проектът ще осигури нови жилища и качествена градска среда за над 25 000 души, както и работни пространства за над 20 000 души. Комплексът е заобиколен от зелени площи, а транспортната му обезпеченост включва връзка с метрото на Виена, с градския S-Bahn и с регионалните жп влакове.

„Планирането на този квартал е започнало през 2007 г., като цялата му реализация ще отнеме 25 години. Разгънатата застроена площ на всички сгради в Aspern Seestadt ще бъде 2,6 млн. кв. метра, което е 10 пъти повече от „Бизнес парк София“ и 30 пъти повече от мол „Парадайс Център“. При новия проект във Виена прави впечатление, че първо са изградени транспортните връзки, а после е започнало строителството на сградите. В София се прави точно обратното.“

Вижте повече във видеото на Bloomberg TV Bulgaria