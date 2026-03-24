КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли

5% по-скъп газ от април отново поиска "Булгаргаз". От дружеството обявиха, че към този момент имат достатъчно количество от синьото гориво. От Комисията за енергийно и водно регулиране обаче се опасяват от рязко повишаване на цените на газа, парното и тока от юли заради създалата се криза в Близкия изток. Това обяви по време на заседание председателят на ведомството Пламен Младеновски, който изслуша директора на "Булгаргаз", съобщи БНТ.

При определяне на цената на синьото гориво има забавяне във времето. На всеки три месеца се правят преизчисления на база на цените на международните пазари. Така реално увеличенията от сега ще влязат в цените най-сериозно през юни. Именно тогава обаче, се определят цените на тока и на парното за следващия отоплителен сезон.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР заяви: "Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока от юли. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето."

"За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация, независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година," допълни председателят на КЕВР.

Въпреки че цената на природния газ у нас остава около 80% по-ниска от тази на международните борси, председателят на КЕВР не е оптимист.

Директорът на "Булгаргаз" увери, че за април са осигурени необходимите количества за страната.

Веселин Синабов, изпълнителен директор на "Булгаргаз" каза: "Към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата."

„Ако има по-високо потребление през април, това ще повлияе на нашите запаси, но вие сте запознати с наличните количества. Не очакваме някакви шокове, както на европейския пазар. Отделно договорът с Азербайджан ни гарантира тези нива – винаги да бъдем под индекса TTF“, посочи Веселин Синабов от „Булгаргаз“.

Цената на газа от Азербайджан се очаква да се актуализира след няколко месеца, като се отчетат и по-високите цени на петрола.

До 31 март топлофикациите и доставчиците на електроенергия трябва да подадат заявление за нови цени на тока и парното от юли.